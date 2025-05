li agenti del penitenziario di Pococí, in Costa Rica, hanno catturato un gatto con due pacchetti di droga legati al corpo. L'animale trasportava 235,65 grammi di marijuana, 67,76 grammi di pasta di crack e due fogli per fare sigarette. I pacchetti sono stati sequestrati e il gatto, soprannominato "Narcomichi" sui social, è stato affidato al Servizio nazionale di salute animale (SENASA) per un controllo veterinario .