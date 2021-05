Un gatto a Port Moody in Canada ha messo in fuga un coyote incontrato in un parcheggio, come si vede nel video ripreso da una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno poi seguito il coyote che ha lasciato il centro abitato, mentre il gatto è rimasto a passeggiare nel parcheggio. Credit: Port Moody Police via Storyful.