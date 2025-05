Gaza, 300 personalità britanniche firmano lettera a Starmer

Le dure condanne espresse a parole dal primo ministro Kiesam e dal capo della diplomazia britannica David Lammy contro la politica portata avanti da Israele contro Gaza, non bastano. In una lettera aperta che fa seguito ad altre tre pubblicate nell'ultima settimana da scrittori, avvocati e da un'associazione per i diritti umani, oltre 300 personalità pubbliche britanniche, gran parte delle quali appartenenti al mondo dello spettacolo, chiedono di porre fine alla complicità del Regno Unito negli orrori di Gaza. La lettera aperta, organizzata dall'ONG Choose Love e firmata da attori, musicisti, artisti, sostenitori dei diritti umani, e da un sopravvissuto all'olocausto, chiede a Starmer di sospendere immediatamente, le vendite di armi e le licenze del Regno Unito a Israele, di garantire il pieno accesso umanitario e di impegnarsi nella mediazione per un cessate il fuoco. Nonostante una decina di giorni fa Starmer abbia definito alla Camera dei Comuni la situazione attuale nella Striscia assolutamente intollerabile, segnando così un importante cambio di passo, il governo continua infatti ad esportare armi verso Israele. Nel quarto trimestre del 2024 dopo l'introduzione del divieto parziale di esportazione ne ha approvato la vendita per 127,6 milioni di sterline, un importo superiore al totale del 2023-2024. Dal settembre dell'anno scorso sono stati esportati 8630 articoli sotto la categoria bombe, granate, siluri, mine, missili e simili munizioni da guerra. Non solo. La settimana scorsa il ministro degli Esteri Lammy aveva parlato di una sospensione dei colloqui per un accordo commerciale globale tra i due paesi dopo la Brexit. Il Daily Telegraph rende nota la notizia che Lord Austin, inviato per il commercio di Londra in Israele, sarebbe ora a Tel Aviv, con l'obiettivo di promuovere le relazioni tra i due paesi.