Gaza, 31 bambini palestinesi feriti in salvo in Italia

29 minuti fa

Sulla pista dell'aeroporto di Ciampino sei ambulanze hanno atteso per più di otto ore l'arrivo di sei minori palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza, mutilati, feriti, denutriti, tutti in gravi condizioni. Ora sono in salvo in Italia, con loro familiari, 28 persone complessivamente. "È importante per noi continuare a sostenere la popolazione palestinese importante per noi continuare, ad aiutare chi soffre e far curare chi ne ha bisogno nel nostro paese". Il convoglio umanitario organizzato dall'Italia ha compreso tre voli speciali messi a disposizione dall'Aeronautica militare. Gli altri due sono arrivati a Milano Linate e Pisa, rispettivamente con 13 bambini e 30 accompagnatori e 12 minori assieme a 31 adulti complessivamente 114 persone. È la più grande operazione di evacuazione sanitaria fra quelle realizzate da gennaio 2024. "Ne sono state condotte altre in primis con la nave vulcano la Marina, è stata poi condotta un'ulteriore attività agli inizi del 2025 con elicotteri dell'esercito. E poi ovviamente la presenza dei carabinieri dentro la missione Obama Rafah, che di fatto facilita il movimento di civili e di feriti attraverso il valico". Un'iniziativa realizzata in collaborazione con l'OMS e il meccanismo europeo di protezione civile nell'ambito del progetto italiano Food for Gaza, fino ad oggi sono 181 i bambini palestinesi e 399 i loro familiari, accolti in Italia. "Questa in particolare è stata l'operazione più complessa perché avevamo tre vettori aerei, oltre 31 pazienti, più di 80 accompagnatori, quindi un'operazione molto complessa con tre vettori che hanno fatto sosta quindi a Ciampino, a Linate e anche poi a Pisa." .

