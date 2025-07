Gaza, camion con tonnellate di aiuti umanitari dall'Egitto

Per il secondo giorno consecutivo 135 camion con 1.500 tonnellate di aiuti sono partiti dall’Egitto verso Gaza, con il sostegno della Mezzaluna Rossa Egiziana, Emirates Red Crescent, Qatar Charity e altre organizzazioni. Israele ha annunciato una pausa quotidiana delle operazioni militari dalle 10 alle 20 in alcune aree dell’enclave e l’attivazione di corridoi umanitari dalle 6 alle 23. L’iniziativa arriva in risposta alla grave crisi umanitaria e alle crescenti pressioni internazionali, mentre i negoziati indiretti con Hamas a Doha sono fermi .