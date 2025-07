Gaza, camion con aiuti umanitari in arrivo dall'Egitto

Per il quarto giorno consecutivo, decine di camion carichi di aiuti umanitari hanno attraversato il confine dall’Egitto verso la Striscia di Gaza, dopo un parziale allentamento del blocco imposto da Israele. La situazione sul campo resta critica: l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ha lanciato l’allarme per un possibile scenario di carestia, segnalando un forte aumento della malnutrizione e casi di bambini morti per cause legate alla fame, mentre l’accesso umanitario continua a essere fortemente limitato. Nonostante l’annuncio israeliano di pause giornaliere nei combattimenti e l’apertura di nuovi corridoi per gli aiuti, le Nazioni Unite denunciano gravi ostacoli operativi e l’assenza di autorizzazioni sufficienti per far arrivare cibo e beni essenziali alla popolazione. Israele nega di attuare una politica di fame deliberata e accusa Hamas di essere responsabile della crisi umanitaria in corso .