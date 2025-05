Gaza, donna costretta a rovistare nei rifiuti

Costrette a rovistare nell'immondizia per rimediare un pasto. Madre e figlia di nove anni non hanno alternative a Gaza City, dopo che gli aiuti umanitari sono stati bloccati per oltre due mesi. Lunedì i camion sono rientrati nella Striscia, spesso vengono assaltati. Ora la distribuzione degli aiuti è stata affidata alla Gaza Humanitarian Foundation dal governo israeliano, sostenuta diplomaticamente dagli Stati Uniti. I punti di raccolta gestiti oggi da oltre 200 ONG diventerebbero da 400 a 4, tutti nel sud della Striscia, dove la popolazione sarebbe così costretta a migrare. Dopo il direttore esecutivo Jake Wood, anche il capo delle operazioni Dave Bark ha lasciato la fondazione. L'ex marine Wood aveva definito il piano non rispettoso dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. L'umanità che non esiste più tra le macerie di Gaza, come testimonia questa madre accanto alla figlia, tra i sacchetti. .