Gaza, Idf: ok agli aiuti dal cielo. Onu metodo insicuro

Su Gaza tutti divisi alla meta, ognuno la sua. L'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron di voler riconoscere lo stato della Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, provoca e divide; il presidente americano Donald Trump, atterrando in Scozia, bolla quelle dichiarazioni come irrilevanti. Quello che dice Macron non conta nulla, scrive lapidario Trump. Le cancellerie europee di Gran Bretagna e Germania, seppure in pressing umanitario su Israele, per le condizioni dei Gazawi frenano sulla proposta francese, pur riconoscendo la via dei due Stati per la pace, non condividono la tempistica, dunque non ora e non così. Il negoziato ancora una volta sembra in fase di stallo con Stati Uniti e Israele, che vorrebbero abbandonare il tavolo, mentre in Sardegna Whitcoff, l'inviato speciale americano per il Medio Oriente in sordina, incontra i ministri di Tel Aviv e del Qatar per valutare la posizione di Hamas sul negoziato. Almeno 25 palestinesi sono stati uccisi dall'alba nella striscia di Gaza in diverse operazioni dell'esercito israeliano, tra cui 13 che cercavano aiuti umanitari. L'ONU risponde perplesso all'apertura dell'IDF sull'invio di cibo dal cielo. Il lancio di derrate dagli aerei su Gaza è un modo molto costoso e poco efficiente dice l'ONU per inviare gli aiuti, mentre insiste nel poter accedere alla distribuzione di aiuti umanitari via terra. Quasi una persona su tre nella Striscia di Gaza rimane per giorni senza mangiare. È il monitor del PAM, il programma alimentare delle Nazioni Unite, la malnutrizione è in aumento con 90mila donne e bambini che hanno urgente bisogno di cure, aggiunge il Pam. Nonostante gli sforzi tutti finora fatti, si legge nel sito dell'agenzia la qualità di aiuti alimentari consegnati rappresenta ancora una minima parte di ciò che la popolazione di oltre 2 milioni di persone ha bisogno per sopravvivere. .