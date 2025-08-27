Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"

Hussam era il mio fratello minore, ma per me era come un figlio e mi ha sempre supportato fin dall'inizio del nostro lavoro nei media. Era uno di quei bambini che piacevano per l'energia e l'ironia. In parole semplici era amato da tutti. Questa era l'attrezzatura che Hussam stava utilizzando al momento dell'attacco all'ospedale, e questo è ciò che rimane. La camera, il microfono, la strumentazione per la diretta, il caricabatterie. Anche i suoi dispositivi portatili sono stati presi di mira direttamente. Non siamo riusciti a recuperare l'iPhone e l'altro cellulare. E ovviamente tutto il girato che aveva salvato i suoi video, le sue riprese, tutto è andato perduto. Solo questo è ciò che rimane della sua attrezzatura e di quello che Hussam stava utilizzando per la diretta. Questo era il ruolo di Hussam nei media trasmettere sempre la verità. La telecamera registra sia a nostro favore che contro di noi, ha registrato uomini armati palestinesi o forze di occupazione israeliane. Hussam stava solo documentando con la sua telecamera. Non era parte degli eventi, li stava solo documentando. .