Gaza in lutto per Suleiman al-Obeid, il “Pelé palestinese”

La famiglia sfollata di Suleiman al-Obeid, ex stella del calcio palestinese, piange la sua morte. L’ex attaccante, 41 anni, è morto a inizio agosto in un attacco mentre attendeva aiuti a Gaza. Aveva segnato oltre 100 gol in carriera e disputato 24 partite con la nazionale. La figlia ha ricordato il suo legame con il soprannome “Pelé” dato al padre, simbolo della sua passione. L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato la UEFA per non aver citato le circostanze della sua uccisione nel post con cui hanno annunciato la sua morte.