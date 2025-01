Il 25 gennaio Hamas ha liberato 4 soldatesse israeliane sequestrate il 7 ottobre, dopo 477 giorni di prigionia, in cambio di 200 prigionieri detenuti da Israele, inclusi alcuni classificati come terroristi. Israele ha accettato lo scambio ma ha lamentato che i civili avrebbero dovuto avere priorità. Gli sfollati di Gaza potranno rientrare nel nord a piedi senza ispezioni o in veicoli dopo i controlli.