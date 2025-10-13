Gaza, liberati da Hamas 7 ostaggi: sono in Israele

3 ore fa

Sette ostaggi sono stati consegnati dalla Croce Rossa di Gaza all'Idf israeliano, mentre gli altri 13 saranno consegnati a sud di Gaza alle 9, ora italiana. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso alla televisione ha definito la liberazione degli ostaggi un "evento storico" che unisce "tristezza" e "gioia". In un comunicato, le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno dichiarato il proprio impegno all'accordo raggiunto secondo il piano Trump a condizione che anche Israele lo rispetti.

