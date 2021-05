In questi ultimi giorni abbiamo molti molti problemi, la situazione dell'acqua, la situazione dell'elettricità che sono interrotte, è più difficile attendere il paziente in questo momento però i feriti arrivano e dobbiamo fare del meglio per attendere a questo, a queste persone che arrivano. La più esigenza è la risorsa umana e i medici che lavorano con noi e lo staff nazionale e in questo momento sono una settimana che hanno lavorato senza fermare, grazie a tutti per quello però e allora si sente un po' la stanchezza.