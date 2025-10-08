Gaza, piano di pace: terzo giorno di colloqui in Egitto

00:02:30 min
|
1 giorno fa

Sì e nell'ultima ora sono emersi ancora maggiori importanti dettagli in merito a quello che sta succedendo in questo momento a Sharm el-Sheikh, innanzitutto sappiamo che, l'obiettivo per firmare un'intesa di cessate il fuoco è di 24 ore, già giovedì sera, invece di venerdì, si potrebbe ricevere un annuncio importante appunto come dicevi anche tu, potrebbe essere presente anche il presidente americano Donald Trump, non sappiamo se domani non sappiamo, se in una fase successiva, in una giornata, successiva. Per quanto riguarda lo scambio delle liste, siamo stati informati da delle fonti israeliane che Hamas avrebbe consegnato anche informazioni in merito agli ostaggi che sono ancora in vita, all'interno della Striscia di Gaza, che gli ospedali israeliani stanno iniziando diciamo uno stato di allerta, di iniziale preparazione per ricevere questi ostaggi, qualora dovessero essere liberati già all'inizio della prossima settimana, si parla di una liberazione in due fasi; prima gli ostaggi ancora in vita e poi i corpi degli ostaggi, degli ostaggi appunto che sono deceduti durante questi due anni di guerra secondo fonti israeliane Hamas avrebbe detto di avere difficoltà a localizzare tutti i corpi appunto nella striscia di Gaza; è un accordo in due fasi, se vogliamo, questa è la prima fase, quella immediata su cui in queste ore ancora si discute di dove l'esercito israeliano andrà a ritirarsi in questa iniziale fase. Sembrerebbe esserci un'apertura da parte dell'esercito israeliano in merito alle linee dello scorso gennaio, quindi ancora più lontano, ancora più verso il confine con Israele di quelle presentate dal presidente americano Donald Trump la scorsa settimana poi si discute ancora sui nomi dei prigionieri palestinesi, i nomi importanti, quelli definiti, politici per le fazioni palestinesi, terroristi da Israele, su cui ancora sembrerebbe non esserci un accordo definitivo. Staremo a vedere per quanto riguarda il futuro di Hamas e il futuro della Striscia di Gaza per sé da un punto di vista politico, questa sarà una seconda fase delle negoziazioni dopo lo scambio di ostaggi e di prigionieri. .

Hamas: "La guerra è definitivamente finita"Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
mondo
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
00:01:46 min
| 14 minuti fa
pubblicità
Accordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioniAccordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioni
mondo
Accordo Israele e Hamas per tregua, non mancano le frizioni
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.
mondo
Accordo di Sharm El Sheik, le reazioni dell’Europa
00:01:54 min
| 2 ore fa
FL ISRAELE TRUMPFL ISRAELE TRUMP
mondo
Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco
00:01:00 min
| 3 ore fa
Quanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di paceQuanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di pace
mondo
Quanto costerebbe ricostruire Striscia di Gaza dopo la pace
00:02:30 min
| 3 ore fa
ERROR! FL NOBEL LETTERATURAERROR! FL NOBEL LETTERATURA
mondo
Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025
00:01:01 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gazaERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gaza
mondo
Trump: ci prenderemo cura di Gaza
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"
mondo
Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza"
00:00:32 min
| 3 ore fa
ERROR! TG0910095_V2ERROR! TG0910095_V2
mondo
Quali sono i punti dell'accordo tra Israele e Hamas
00:02:32 min
| 4 ore fa
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliereScambio ostaggi, i nodi da sciogliere
mondo
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliere
00:01:54 min
| 3 ore fa
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi tePapa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
mondo
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"
mondo
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
00:00:32 min
| 7 ore fa
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
mondo
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
00:01:46 min
| 14 minuti fa
Accordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioniAccordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioni
mondo
Accordo Israele e Hamas per tregua, non mancano le frizioni
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.
mondo
Accordo di Sharm El Sheik, le reazioni dell’Europa
00:01:54 min
| 2 ore fa
FL ISRAELE TRUMPFL ISRAELE TRUMP
mondo
Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco
00:01:00 min
| 3 ore fa
Quanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di paceQuanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di pace
mondo
Quanto costerebbe ricostruire Striscia di Gaza dopo la pace
00:02:30 min
| 3 ore fa
ERROR! FL NOBEL LETTERATURAERROR! FL NOBEL LETTERATURA
mondo
Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025
00:01:01 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gazaERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gaza
mondo
Trump: ci prenderemo cura di Gaza
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"
mondo
Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza"
00:00:32 min
| 3 ore fa
ERROR! TG0910095_V2ERROR! TG0910095_V2
mondo
Quali sono i punti dell'accordo tra Israele e Hamas
00:02:32 min
| 4 ore fa
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliereScambio ostaggi, i nodi da sciogliere
mondo
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliere
00:01:54 min
| 3 ore fa
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi tePapa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
mondo
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"
mondo
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
00:00:32 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità