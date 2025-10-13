Chiudi Menu
Gaza, preparazione al confine per il rilascio
00:00:41 min
|
3 ore fa
mondo
Trump in Israele, standing ovation alla Knesset
00:01:02 min
| 12 minuti fa
mondo
Slovacchia, incidente ferroviario: scontro fra due treni
00:00:22 min
| 13 minuti fa
mondo
Gaza, rilascio ostaggi Hamas: accolti da esercito israeliano
00:00:24 min
| 51 minuti fa
mondo
Gaza, rilascio ostaggi israeliani: le reazioni dei parenti
00:00:31 min
| 59 minuti fa
mondo
Usa, sparatoria in Carolina del Sud: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 59 minuti fa
mondo
Israele, prigionieri palestinesi lasciano il carcere in bus
00:01:00 min
| 59 minuti fa
mondo
La tregua a Gaza, la liberazione degli ostaggi
00:01:17 min
| 59 minuti fa
mondo
Gerusalemme, Trump arriva alla Knesset e firma: "Un gran bel giorno. Un nuovo inizio"
00:01:01 min
| 1 ora fa
mondo
Gerusalemme, Trump arriva alla Knesset: "Un nuovo inizio"
00:00:58 min
| 1 ora fa
mondo
Tel Aviv, cittadini israeliani festeggiano in piazza dopo rilascio ostaggi
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Gaza, Trump: "La guerra è finita"
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Cugino ostaggio liberato: "E' un momento fantastico"
00:00:16 min
| 2 ore fa
Playlist di tendenza
Tregua a Gaza
16 video
|
Mondo
Incidente funicolare Lisbona
6 video
|
Mondo
Vertice Trump-Putin
18 video
|
Mondo
