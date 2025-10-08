Gaza, proseguono colloqui pace: forse si chiude venerdì

00:02:01 min
|
1 giorno fa

Cresce l'ottimismo sull'esito dei negoziati sul cessate il fuoco a Gaza in corso in Egitto. Secondo fonti diplomatiche e media regionali sarebbe raggiungibile già nelle prossime ore entro venerdì mattina, secondo Sky News Arabia e i mediatori di Doha. Fonti di Hamas parlano di uno spirito positivo tra tutte le parti e confermano che le discussioni si concentrano sui meccanismi per porre fine alla guerra, sul ritiro delle forze israeliane e sulla liberazione degli ostaggi israeliani, vivi e morti, e la scarcerazione dei detenuti palestinesi. Fonti ufficiali israeliane confermano che Hamas ha fornito i dettagli sugli ostaggi ancora in vita, circa 20. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, Hamas avrebbe chiesto la restituzione dei corpi dei fratelli Yahya e Mohammed Sinwar, leader di Hamas uccisi dalle forze israeliane dentro Gaza durante il conflitto, gli architetti e menti dell'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratterebbe ancora per trovare un accordo sui nomi dei prigionieri palestinesi con sentenze ergastolane da rilasciare. Se si dovesse trovare quindi un compromesso sui nomi e sulle linee di ritiro dell'esercito israeliano, lo scambio potrebbe avvenire già settimana prossima in due fasi. Prima il ritorno degli ostaggi vivi e poi la restituzione dei corpi degli israeliani deceduti. Gli ospedali israeliani sono già in stato di allerta e preparazione per ricevere gli ostaggi. Presenti a Sharm el-Sheikh, il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dermer, il primo ministro del Qatar Al Thani, l'inviato speciale per il Medio Oriente americano Steve Witkoff e il capo dell'intelligence turca, i rappresentanti delle fazioni di Gaza, Jihad islamica e del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, oltre alla delegazione di Hamas. Secondo indiscrezioni, il primo accordo riguarderebbe solo lo scambio di prigionieri e il ritiro dell'esercito israeliano. Il futuro politico del governo di Gaza e di Hamas, farebbero parte di una seconda fase della trattativa. .

Hamas: "La guerra è definitivamente finita"Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
mondo
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
00:01:46 min
| 14 minuti fa
pubblicità
Accordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioniAccordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioni
mondo
Accordo Israele e Hamas per tregua, non mancano le frizioni
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.
mondo
Accordo di Sharm El Sheik, le reazioni dell’Europa
00:01:54 min
| 2 ore fa
FL ISRAELE TRUMPFL ISRAELE TRUMP
mondo
Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco
00:01:00 min
| 3 ore fa
Quanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di paceQuanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di pace
mondo
Quanto costerebbe ricostruire Striscia di Gaza dopo la pace
00:02:30 min
| 3 ore fa
ERROR! FL NOBEL LETTERATURAERROR! FL NOBEL LETTERATURA
mondo
Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025
00:01:01 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gazaERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gaza
mondo
Trump: ci prenderemo cura di Gaza
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"
mondo
Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza"
00:00:32 min
| 3 ore fa
ERROR! TG0910095_V2ERROR! TG0910095_V2
mondo
Quali sono i punti dell'accordo tra Israele e Hamas
00:02:32 min
| 4 ore fa
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliereScambio ostaggi, i nodi da sciogliere
mondo
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliere
00:01:54 min
| 3 ore fa
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi tePapa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
mondo
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"
mondo
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
00:00:32 min
| 7 ore fa
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
mondo
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
00:01:46 min
| 14 minuti fa
Accordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioniAccordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioni
mondo
Accordo Israele e Hamas per tregua, non mancano le frizioni
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.
mondo
Accordo di Sharm El Sheik, le reazioni dell’Europa
00:01:54 min
| 2 ore fa
FL ISRAELE TRUMPFL ISRAELE TRUMP
mondo
Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco
00:01:00 min
| 3 ore fa
Quanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di paceQuanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di pace
mondo
Quanto costerebbe ricostruire Striscia di Gaza dopo la pace
00:02:30 min
| 3 ore fa
ERROR! FL NOBEL LETTERATURAERROR! FL NOBEL LETTERATURA
mondo
Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025
00:01:01 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gazaERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gaza
mondo
Trump: ci prenderemo cura di Gaza
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"
mondo
Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza"
00:00:32 min
| 3 ore fa
ERROR! TG0910095_V2ERROR! TG0910095_V2
mondo
Quali sono i punti dell'accordo tra Israele e Hamas
00:02:32 min
| 4 ore fa
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliereScambio ostaggi, i nodi da sciogliere
mondo
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliere
00:01:54 min
| 3 ore fa
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi tePapa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
mondo
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"
mondo
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
00:00:32 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità