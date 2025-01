Dopo lunghe trattative, il 15 gennaio è stata siglata l’intesa per un cessate il fuoco a Gaza. Il primo annuncio è arrivato dal presidente eletto degli Usa, Donald Trump. L’accordo, in base a quanto comunicato dal primo ministro del Qatar Mohammed Al Thani, prevede che la tregua inizi domenica 19 gennaio. Secondo quanto emerso finora, in una prima fase lunga 42 giorni saranno liberati 33 ostaggi israeliani e oltre mille detenuti palestinesi.