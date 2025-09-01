Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempo

Una flottiglia di decine di barche dirette a Gaza con aiuti e attivisti, tra cui Greta Thunberg e l’attore di Game of Thrones Liam Cunningham, è rientrata a Barcellona a causa del maltempo. Onde di un metro e mezzo e venti a 55 km/h hanno costretto gli organizzatori a sospendere la missione per proteggere le imbarcazioni più piccole. La partenza sarà riprogrammata a breve. La spedizione mira a rompere il blocco navale israeliano imposto dal 2007 e a consegnare cibo e aiuti umanitari all’enclave, devastata da quasi due anni di guerra.