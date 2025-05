Gaza, Tajani: "Sopravvissuto al raid verrà in Italia"

Quella di Alà Alnajar, pediatra e mamma di 10 figli in una terra martoriata dalla guerra, è una di quelle storie che il solo raccontarle provoca un dolore fisico, perché Alà Alnajar di quei figli ne ha persi nove nella loro casa bombardata, mentre lei era al lavoro come pediatra nell'ospedale Nasser Khan Yunis meno di un chilometro di distanza. Il marito Amdi e il figlio Adam, tutto quello che resta della sua famiglia, sono ancora ricoverati in gravi condizioni in due ospedali che però, dopo più di un anno di conflitto, non riescono più a garantire le migliori cure. Amdi è in terapia intensiva, ventilato, ha ustioni, una lesione cerebrale, una alla spalla e una al polmone sinistro, che è stato asportato in parte. In questi giorni ha subito altri tre interventi al cervello. Adam ha 11 anni, ustioni su quasi il 70% del corpo, una ferita seria al braccio e anche lui è stato già operato tre volte. Se le loro condizioni lo permetteranno saranno portati via da lì. E l'Italia fa sapere di essere pronta ad accoglierli insieme ad Alha. E la prima data utile è l'undici giugno, quando è già previsto il trasferimento da Gaza e di altri feriti. Saranno i Ministeri degli Esteri e della Sanità insieme alla Protezione Civile, al consolato e all'aeronautica, a valutare quale possa essere la soluzione migliore per padre e figlio, se Roma con il Bambin Gesù e Gemelli, Milano, dove entrambi potrebbero essere ricoverati nello stesso ospedale, il Niguarda. La priorità ora è portarli via da Gaza in condizioni di sicurezza e garantire le migliori cure che il nostro paese possa offrire. .