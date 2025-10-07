Gaza, Tajani: "Speriamo nel piano di Pace americano"

Ora dobbiamo fare in modo che i colloqui di Sharm el-Sheikh abbiano successo. I primi.. le prime informazioni che arrivano sono confortanti, quindi ci auguriamo che si possa veramente applicare il piano statunitense per arrivare ad una situazione di due popoli e due stati, fine della guerra, liberazione degli ostaggi. L'Italia è pronta a fare la sua parte anche inviando uomini, se servono, per un contingente di pace internazionale per la riunificazione della Palestina e la stabilizzazione della situazione. .