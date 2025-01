Riprese con droni mostrano palestinesi a Gaza City intenti a preparare tende per accogliere le famiglie sfollate, pronte a tornare nelle loro case sabato (25 gennaio) secondo l’accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Molte famiglie torneranno in aree devastate dopo 15 mesi di offensiva israeliana che ha causato oltre 47.000 morti, secondo il ministero della salute di Gaza. Hamas ha annunciato che il rientro a Gaza City inizierà il 25 gennaio dopo lo scambio di ostaggi con Israele.