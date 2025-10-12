Gaza, tornano i residenti: gioia nelle strade e mercati in piazza

00:01:03 min
|
10 ore fa
Tregua a Gaza, Trump: la guerra è finita, tutti applaudono insiemeTregua a Gaza, Trump: la guerra è finita, tutti applaudono insieme
mondo
Tregua a Gaza, Trump: la guerra è finita, tutti applaudono insieme
00:00:32 min
| 1 ora fa
Gaza, familiari ostaggi in attesa dei propri cariGaza, familiari ostaggi in attesa dei propri cari
mondo
Gaza, familiari ostaggi in attesa dei propri cari
00:02:31 min
| 3 ore fa
Gaza, chi c'è e chi no alla conferenza con TrumpGaza, chi c'è e chi no alla conferenza con Trump
mondo
Gaza, chi c'è e chi no alla conferenza con Trump
00:02:05 min
| 4 ore fa
Gaza, caos nella distribuzione degli aiuti a Khan YounisGaza, caos nella distribuzione degli aiuti a Khan Younis
mondo
Gaza, caos nella distribuzione degli aiuti a Khan Younis
00:01:00 min
| 6 ore fa
Guerra Ucraina, Zelensky parla di nuovo con TrumpGuerra Ucraina, Zelensky parla di nuovo con Trump
mondo
Guerra Ucraina, Zelensky parla di nuovo con Trump
00:01:35 min
| 7 ore fa
Ucraina, i danni dell'attacco russo sul DonetskUcraina, i danni dell'attacco russo sul Donetsk
mondo
Donetsk, fiamme in centro commerciale dopo raid ucraino
00:01:00 min
| 9 ore fa
Gaza, il ritorno alla vita dei palestinesi tra mercati e macerieGaza, il ritorno alla vita dei palestinesi tra mercati e macerie
mondo
Gaza, mercati riaperti tra le macerie della guerra
00:01:00 min
| 10 ore fa
ERROR! Tregua Gaza, portavoce Netanyahu: rilascio ostaggi inizierà lunedì mattinaERROR! Tregua Gaza, portavoce Netanyahu: rilascio ostaggi inizierà lunedì mattina
mondo
Tregua Gaza, Netanyahu: rilascio ostaggi da lunedì mattina
00:00:38 min
| 10 ore fa
Camion di aiuti verso Gaza al valico di RafahCamion di aiuti verso Gaza al valico di Rafah
mondo
Gaza, 400 camion di aiuti attraversano i valichi a Rafah
00:01:00 min
| 12 ore fa
Attacco hacker, Qantas: diffusi dati di quasi sei milioni di clientiAttacco hacker, Qantas: diffusi dati di quasi sei milioni di clienti
mondo
Attacco hacker, Qantas: diffusi dati di quasi 6 mln clienti
00:01:38 min
| 13 ore fa
Colombia, parenti detenuti bloccano ponteColombia, parenti detenuti bloccano ponte
mondo
Colombia, manifestanti bloccano confine con Venezuela
00:01:00 min
| 14 ore fa
Tel Aviv, folla per chiedere la liberazione degli ostaggiTel Aviv, folla per chiedere la liberazione degli ostaggi
mondo
Tel Aviv, folla a Piazza degli ostaggi dopo accordo di pace
00:01:00 min
| 15 ore fa
