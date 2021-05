Nostro vicino che ha ufficio, era molto spaventato, lui ha avvisato il nostro capo ufficio, che lui aveva ricevuto un avviso dagli israeliani di evacuare tutto il palazzo, perché loro lo vogliono bombardare. Il nostro capo ufficio ci ha informati, ci ha chiesto tutti, ha dato .... di evacuare subito, per salvare la vita, abbiamo cercato di raccogliere quello che possiamo, siamo riusciti a scappare con anche tutti i cittadini che abitano nello stesso palazzo. Io lavoravo in questo palazzo da 12 anni, ci conosciamo tutti, non abbiamo mai visto uno che porta fucile, se avessimo visto qualcuno, saremmo scappati noi subito. Questo palazzo è uno dei più famosi palazzi nella Striscia di Gaza, è pieno di uffici, avvocati, vita privata e così via, famiglie normali che abitano nello stesso palazzo.