Gaza, trattative di pace a Sharm. Proseguono bombardamenti

00:02:07 min
|
17 ore fa

Nel secondo anniversario del 07/10 Re'im si è svegliato così, commemorando alle 06:29 in punto, con un minuto di silenzio, le 378 persone ammazzate dal fuoco dei fucili imbracciati dai terroristi di Hamas. 4.000 i giovani presenti all'alba di quel sabato nero al Nova Music Festival, un rave durato ore in questa foresta nel sud di Israele, trasformata oramai in un memoriale. Foto delle vittime, una accanto all'altra, a ricordare il giorno più buio della storia del paese, quello che ha visto gli uomini armati di un reparto scelto di Hamas riuscire ad accecare i sistemi di sorveglianza israeliani, sfondare la barriera di contenimento che isola la Striscia di Gaza e compiere l'impensabile. Oltre 1.200 le persone uccise, 250 quelle rapite, di cui 48 ancora nelle mani del gruppo islamista palestinese. Non placa il dolore stringersi in un abbraccio collettivo, scandire i nomi dei ragazzi del Nova Festival, uno ad uno, portare fiori, accendere ceri. Gli occhi di familiari, amici, conoscenti sono tutti persi nel vuoto perché non è abbastanza aggrapparsi al ricordo. Impresse nella memoria collettiva ci sono sì loro, le vittime di Israele, ma anche le azioni sanguinose di Hamas. Le ricordano tutti nei kibbutzim a pochi chilometri da Gaza, Kfar Aza, Be'eri, Nir Oz, solo per citarne alcuni, dove gli uomini di Hamas bruciano, saccheggiano, uccidono, stuprano, dove la battaglia è casa per casa, dentro le case. In pochi scampano alla morte, ma chi è sopravvissuto al massacro o è riemerso dai tunnel della Striscia, ricorda, perché un altro 07/10, come ripetono tutti durante le commemorazioni, non sia possibile. Perché come ripetono dalla piazza di Tel Aviv, rinominata Piazza degli Ostaggi, i negoziati in corso in queste ore in Egitto per fermare la devastante guerra a Gaza e l'operazione israeliana che ha ucciso oltre 67.000 persone, rendano giustizia anche a chi aspetta di riabbracciare o seppellire i propri cari. .

Lituania, esercitazione di evacuazione civili a VilniusLituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporaliMaltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre mortiAttacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 mortiMadrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamoZoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa SedePapa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
00:01:36 min
| 4 ore fa
India, frana colpisce autobus: 15 mortiIndia, frana colpisce autobus: 15 morti
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israelianaFlotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da IsraeleFlotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notteGaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
