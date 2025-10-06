Gaza, Trump: sta per finire conflitto di tremila anni

00:01:56 min
|
20 ore fa

È un ottimo accordo per Israele, il mondo arabo e il mondo intero. Parola di Donald Trump. Con un post su Truth Social, il presidente americano parla di colloqui molto positivi con Hamas e con i paesi arabi questo fine settimana, per liberare gli ostaggi, porre fine alla guerra a Gaza e ottenere un accordo di pace durevole, non solo per la Striscia, ma per tutto il Medio Oriente. Dei negoziati che Trump ha descritto come fruttosi e che stanno procedendo molto rapidamente. In Egitto, scrive il Presidente, le varie parti, incluso gli Stati Uniti, si ritroveranno per elaborare e chiarire i vari dettagli, con l'obiettivo di completare la prima fase dell'accordo entro questa settimana. Il Presidente è ottimista, ma anche categorico e minaccia sui social: "Chiedo a tutti di agire velocemente. Continuerò a monitorare questo conflitto secolare. Il tempo è essenziale o seguirà un'enorme spargimento di qualcosa che nessuno vuole vedere. Un accordo secondo Trump, che non richiede ulteriore flessibilità, anche se non esclude che possano esserci cambiamenti dell'ultimo momento. Nel frattempo Trump fa pressione su entrambe le parti, minacciando Hamas di annientarlo completamente se non rinuncerà al controllo della Striscia e forzando Israele ad accettare uno stop dei bombardamenti in una chiamata con Benjamin Netanyahu, venerdì scorso. Secondo la ricostruzione del sito Axios, i toni della telefonata sarebbero stati accesi di fronte alle riserve del Primo Ministro, mentre Trump celebrava l'apertura di Hamas all'accordo, intimando Netanyahu ad accettarlo come una vittoria. Tornando alla Casa Bianca, Trump ha assicurato che gli Stati Uniti aspetteranno un po' per vedere come andrà, ma non troppo, per capire la vera intenzione del gruppo militante palestinese.

Trump: vicini ad accordo senza precedentiTrump: vicini ad accordo senza precedenti
mondo
Trump: vicini ad accordo senza precedenti
00:00:49 min
| 3 ore fa
pubblicità
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledìGoverno Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
mondo
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
00:01:16 min
| 4 ore fa
Guerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e IsraeleGuerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
mondo
Medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
00:02:07 min
| 5 ore fa
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagogAttacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog
mondo
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagoga
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
mondo
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
00:00:46 min
| 8 ore fa
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e SakaguchiIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
mondo
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
00:01:48 min
| 8 ore fa
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale IsraeleA bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
mondo
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
00:01:55 min
| 8 ore fa
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidioItaliana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
mondo
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
00:01:05 min
| 9 ore fa
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinistiBufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
mondo
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
00:01:10 min
| 9 ore fa
Mattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas NausedaMattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda
mondo
Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda
00:01:00 min
| 11 ore fa
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di filaBayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
mondo
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
00:01:00 min
| 11 ore fa
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in EgittoFreedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
mondo
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
00:00:30 min
| 12 ore fa
Trump: vicini ad accordo senza precedentiTrump: vicini ad accordo senza precedenti
mondo
Trump: vicini ad accordo senza precedenti
00:00:49 min
| 3 ore fa
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledìGoverno Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
mondo
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
00:01:16 min
| 4 ore fa
Guerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e IsraeleGuerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
mondo
Medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
00:02:07 min
| 5 ore fa
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagogAttacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog
mondo
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagoga
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
mondo
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
00:00:46 min
| 8 ore fa
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e SakaguchiIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
mondo
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
00:01:48 min
| 8 ore fa
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale IsraeleA bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
mondo
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
00:01:55 min
| 8 ore fa
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidioItaliana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
mondo
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
00:01:05 min
| 9 ore fa
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinistiBufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
mondo
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
00:01:10 min
| 9 ore fa
Mattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas NausedaMattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda
mondo
Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda
00:01:00 min
| 11 ore fa
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di filaBayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
mondo
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
00:01:00 min
| 11 ore fa
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in EgittoFreedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
mondo
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
00:00:30 min
| 12 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità