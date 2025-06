Gaza, vittime nei raid Israele. Ordigno uccide 6 soldati Idf

A Gaza si continua a morire, sono decine le vittime dei raid israeliani nella notte, che hanno raso al suolo i palazzi civili e i luoghi di assembramento dei profughi. In un caso avrebbero anche colpito nuovamente un gruppo di palestinesi in attesa di aiuti. Il bilancio dei morti dal 7 di ottobre ha adesso superato i 56mila e il racconto di come si riesce a portare soccorso è struggente. Intanto anche Israele piange i propri soldati morti in un'esplosione a Khan Yunis, nel sud della Striscia, durante un'operazione per cercare di liberare i piazzato un ordigno sul mezzo blindato su cui viaggiavano i soldati. L'operazione militare israeliana dunque continua e va di pari passo con i rinnovati ordini di evacuazione per la popolazione civile, che viene nuovamente invitata ad evacuare il nord di Gaza, ma che è stremata da 18 mesi di bombardamenti quasi senza sosta. Jacopo Bello, Sky TG 24. .