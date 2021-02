Gb, Principe Filippo ricoverato per accertamenti

A conferma dello spirito e della tempra che lo hanno sempre contraddistinto, il principe Filippo d'Inghilterra sarebbe entrato con le sue gambe martedì sera nell'ospedale re Edoardo VII di Londra. Fonti ospedaliere lo descrivono ora di buon umore, nonostante il suo carattere notoriamente spigoloso. Negli ultimi anni il duca di Edimburgo ha dovuto superare diversi problemi di salute e anche lo choc di un incidente stradale nel 2019 che lo aveva visto alla guida di una 4x4 senza cintura. Certo, la cautela è d'obbligo per un uomo che a giugno compirà cent'anni e che è il consorte dal 1947 della regina Elisabetta II. Il ricovero, che dovrebbe durare qualche giorno, è per accertamenti chiesti dal suo medico e non sarebbe legato al Covid-19. La sovrana è rimasta a Windsor, dove si trovava insieme al duca e a un numero il più ristretto possibile di collaboratori, proprio per proteggersi dal rischio di contagio. Dal premier Boris Johnson sono subito arrivati gli auguri di pronta guarigione. E a proposito di auguri il principe ribelle Harry, dalla California dove ora vive insieme alla moglie Megan ed è in attesa di un secondo figlio, ha fatto sapere che non mancherà al compleanno del nonno.