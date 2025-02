Charlottenburg è un quartiere occidentale di Berlino. Tra queste vie si trova la più variegata offerta culturale della capitale tedesca, ma Charlottenburg ha anche un'altra particolarità, è il luogo di elezione della comunità russa. Durante la rivoluzione bolscevica e quindi in buona sostanza, durante il periodo di Weimar qui in Germania, si stima che qualcosa come mezzo milione di russi lasciarono la loro patria per venire in Germania, in particolar modo a Berlino e scelsero Charlottenburg come luogo di elezione. Qui giunsero intellettuali, scrittori artisti e per questo motivo Charlottenburg divenne Charlotte Scrat. Tra queste strade sorgono supermercati dove si può trovare qualsiasi prelibatezza russa su scaffali sempre pieni, così come ci sono librerie che offrono volumi nella lingua di Dostoevskij per tutti i gusti e per ogni età. La caduta del muro nel 1989 ha favorito le l'arrivo di una nuova ondata di persone russofone in fuga da un'Unione Sovietica che si stava sgretolando. Accanto alla statua di Koa Adenauer nella piazza che porta il suo nome raggiungiamo il dottor Boris Ginsborg, ricercatore dell'istituto per gli studi dell'est Europa della università di Berlino. La CDU è sempre stato il partito di riferimento dei russofoni in Germania ma ora la riconoscenza verso il partito di Helmut Kohl si è trasformata in senso di tradimento. L'ultradestra è data nei sondaggi intorno al 20% seconda solo alla CDU di Friedrich Merz e davanti ai socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz fermi al 15%. .