In Germania, il 23 febbraio, gli elettori si sono recati alle urne per le elezioni politiche. I sondaggi indicano un possibile ritorno al potere dei conservatori di Friedrich Merz e un risultato record per l’ultradestra dell’AfD. Merz voterà ad Arnsberg in giornata. La formazione del governo si preannuncia complessa, con Olaf Scholz che potrebbe restare cancelliere ad interim per mesi, mentre il Paese affronta una crisi economica e un crescente malcontento sull’immigrazione.