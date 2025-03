A Mannheim, il 3 marzo, un’auto ha investito una folla durante le celebrazioni del carnevale, causando almeno un morto e diversi feriti. La polizia ha arrestato il conducente, ma non è chiaro se ci siano altri sospettati. Un SUV nero ha travolto le persone ad alta velocità, partendo da Paradeplatz e dirigendosi verso la storica torre dell’acqua. La sicurezza in Germania è alta dopo recenti attacchi, con timori accresciuti per possibili minacce legate all’ISIS.