A Horhausen, in Germania, si è svolta la 37ª edizione della gara di lancio dell’uovo di Pasqua. I partecipanti hanno lanciato uova sode colorate cercando di battere il record di 78 metri, stabilito nel 2002. Le uova intatte vengono mangiate, le altre usate come mangime. Tra i partecipanti, Ben Sauer ha raggiunto i 57 metri. L’evento, tornato in auge nel 1987, attira ogni anno centinaia di persone.