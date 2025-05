Friedrich Merz non è riuscito a ottenere la maggioranza parlamentare necessaria per diventare cancelliere, nonostante l’accordo con i socialdemocratici. Il Bundestag ha ora 14 giorni per eleggere un nuovo capo del governo con maggioranza assoluta. La CDU-CSU ha vinto le elezioni con il 28,5% ma ha bisogno di alleati per governare. Il fallimento rappresenta una battuta d’arresto imprevista per la coalizione appena formata.