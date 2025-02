In Germania un gruppo di donne ha dato vita all’iniziativa “Nonne contro la destra”, un movimento che riunisce anziane attive politicamente che si battono per la democrazia, la diversità e la tolleranza. Il gruppo, nato in Austria nel 2017, si è esteso in Germania in risposta all’ascesa del partito Afd, che recenti sondaggi hanno riconosciuto come secondo movimento politico del Paese. .