Cara ex Cancelliera Merkel, ecco innanzitutto vorrei ringraziarla per il lavoro che ha fatto negli ultimi 16 anni. Io credo che posso dire con grande certezza, che è stata una grande epoca in cui è stata Cancelliera della Germania. Ha fatto qualcosa di fantastico. Lei signora Merkel sa che la pandemia da Coronavirus non può essere combattuta se non lavoriamo insieme. Io farò tutto quello che sarà possibile per fare in modo che le sfide possono essere raccolte in maniera adeguata. Grazie.