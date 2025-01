Nella città tedesca di Riesa un gruppo di manifestanti si è scontrato con gli agenti di polizia di fronte alla sede locale del partito di estrema destra Afd, riunito in congresso. L’appello di numerose Ong ha portato in città pullman di manifestanti da tutta la Germania per protestare contro il ritrovo della forza politica, riconosciuta dai sondaggi come secondo partito con il 21,5% dei voti. .