Proseguono per il quarto giorno (31 gennaio) i tentativi di soccorso per un camionista inghiottito da una voragine vicino a Tokyo, in Giappone. Il 74enne è intrappolato dal 28 gennaio e il suo stato di salute è sconosciuto, riferiscono i media locali. Le riprese aeree mostrano che il cratere si è allargato fondendosi con un’altra voragine vicina. Le autorità ritengono che il cedimento sia stato causato dalla rottura di una condotta fognaria.