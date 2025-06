Giornata mondiale contro lavoro minorile, la testimonianza di Jui

Mi chiamo Jui, frequento la quinta classe. In passato ho studiato in una scuola pubblica fino alla quinta, ma poi ho dovuto interrompere gli studi. Dopo ho iniziato a lavorare in una fabbrica di abbigliamento e ho capito che non potevo più parlare, incontrarmi o giocare con i miei amici come prima. Dopo alcuni mesi ho lasciato quel lavoro. Recentemente mi sono iscritta di nuovo a scuola e ho ripreso gli studi in quinta. Ora che sono tornata a scuola, ho ritrovato i miei amici, mi aiutano ogni volta che ne ho bisogno e posso di nuovo giocare con loro, cosa che mi era mancata molto. Volevo diventare dottoressa e ora credo che il mio sogno possa realizzarsi. .