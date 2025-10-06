Bombe vicino al treno a Leopoli, la testimonianza di Gariwo

00:01:28 min
|
12 ore fa

Nel ritorno da Kharkiv con tappa a Kiev, dove eravamo già stati e dove tornavamo per prendere il treno che ci avrebbe portato al confine con la Polonia, passando per Leopoli c'è stato allarme in tutta l'Ucraina. Quello che abbiamo visto è stato sentito il ronzio dei droni, sentito le esplosioni in lontananza visto una serie di luci nel cielo che, sicuramente non io, ma più esperti di noi ci hanno spiegato che si trattava della risposta della contraerea non polacca, ma ucraina. Voglio ricordare che su quel treno non c'eravamo solo noi c'erano tre convogli riservati ai 110, ma il treno era pieno di ucraini. Abbiamo condiviso questa sorte con tutti gli ucraini che viaggiavano sul treno. Ecco il treno dei 110 italiani, vi prego, era un treno pieno di donne ucraine frontaliere che tornavano in Polonia per le attività di lavoro che in questo momento sono necessarie per il sostentamento delle loro famiglie. Più che la paura è stato necessario essere disciplinati e solidali. La paura è venuta dopo, è venuta nel capire cosa fosse accaduto. Questo, se volete, ci ha confermato la necessità che all'Ucraina vanno dati strumenti per poter difendere la popolazione.

Trump: vicini ad accordo senza precedentiTrump: vicini ad accordo senza precedenti
mondo
Trump: vicini ad accordo senza precedenti
00:00:49 min
| 3 ore fa
pubblicità
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledìGoverno Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
mondo
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
00:01:16 min
| 4 ore fa
Guerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e IsraeleGuerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
mondo
Medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
00:02:07 min
| 5 ore fa
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagogAttacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog
mondo
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagoga
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
mondo
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
00:00:46 min
| 8 ore fa
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e SakaguchiIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
mondo
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
00:01:48 min
| 8 ore fa
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale IsraeleA bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
mondo
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
00:01:55 min
| 8 ore fa
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidioItaliana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
mondo
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
00:01:05 min
| 9 ore fa
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinistiBufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
mondo
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
00:01:10 min
| 9 ore fa
Mattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas NausedaMattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda
mondo
Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda
00:01:00 min
| 11 ore fa
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di filaBayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
mondo
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
00:01:00 min
| 11 ore fa
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in EgittoFreedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
mondo
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
00:00:30 min
| 12 ore fa
Trump: vicini ad accordo senza precedentiTrump: vicini ad accordo senza precedenti
mondo
Trump: vicini ad accordo senza precedenti
00:00:49 min
| 3 ore fa
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledìGoverno Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
mondo
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
00:01:16 min
| 4 ore fa
Guerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e IsraeleGuerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
mondo
Medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
00:02:07 min
| 5 ore fa
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagogAttacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog
mondo
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagoga
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
mondo
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
00:00:46 min
| 8 ore fa
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e SakaguchiIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
mondo
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
00:01:48 min
| 8 ore fa
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale IsraeleA bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
mondo
A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele
00:01:55 min
| 8 ore fa
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidioItaliana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
mondo
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
00:01:05 min
| 9 ore fa
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinistiBufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
mondo
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
00:01:10 min
| 9 ore fa
Mattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas NausedaMattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda
mondo
Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda
00:01:00 min
| 11 ore fa
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di filaBayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
mondo
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
00:01:00 min
| 11 ore fa
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in EgittoFreedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
mondo
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
00:00:30 min
| 12 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità