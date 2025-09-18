Giovedì nero in Francia per lo sciopero generale

00:01:33 min
|
1 ora fa
Trump in UK, Starmer: con USA uniti per sicurezza e paceTrump in UK, Starmer: con USA uniti per sicurezza e pace
mondo
Trump in UK, Starmer: con Usa uniti per sicurezza e pace
00:02:18 min
| 2 ore fa
pubblicità
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazzaFrancia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 4 ore fa
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’AfghanistanTalebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
mondo
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
00:01:00 min
| 5 ore fa
Accordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droniAccordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droni
mondo
Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni
00:01:47 min
| 5 ore fa
FL FranciaFL Francia
mondo
Francia, proteste contro le misure di austerità del governo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a ChequersIncontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
mondo
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
00:00:41 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP putin mi ha delusoERROR! ESTR TRUMP putin mi ha deluso
mondo
Trump: "Putin mi ha deluso"
00:00:47 min
| 6 ore fa
FL TurchiaFL Turchia
mondo
Nave si incaglia al largo della Turchia, equipaggio salvo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiareSanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
mondo
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
00:12:28 min
| 7 ore fa
FL Melania in UKFL Melania in UK
mondo
Melania Trump in visita a scout e mostre con Kate e Camilla
00:01:00 min
| 6 ore fa
La conferenza stampa di Trump e StarmerLa conferenza stampa di Trump e Starmer
mondo
La conferenza stampa di Trump e Starmer
00:19:35 min
| 8 ore fa
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a WindsoMelania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windso
mondo
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windsor
00:00:59 min
| 9 ore fa
Trump in UK, Starmer: con USA uniti per sicurezza e paceTrump in UK, Starmer: con USA uniti per sicurezza e pace
mondo
Trump in UK, Starmer: con Usa uniti per sicurezza e pace
00:02:18 min
| 2 ore fa
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazzaFrancia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 4 ore fa
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’AfghanistanTalebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
mondo
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
00:01:00 min
| 5 ore fa
Accordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droniAccordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droni
mondo
Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni
00:01:47 min
| 5 ore fa
FL FranciaFL Francia
mondo
Francia, proteste contro le misure di austerità del governo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a ChequersIncontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
mondo
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
00:00:41 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP putin mi ha delusoERROR! ESTR TRUMP putin mi ha deluso
mondo
Trump: "Putin mi ha deluso"
00:00:47 min
| 6 ore fa
FL TurchiaFL Turchia
mondo
Nave si incaglia al largo della Turchia, equipaggio salvo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiareSanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
mondo
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
00:12:28 min
| 7 ore fa
FL Melania in UKFL Melania in UK
mondo
Melania Trump in visita a scout e mostre con Kate e Camilla
00:01:00 min
| 6 ore fa
La conferenza stampa di Trump e StarmerLa conferenza stampa di Trump e Starmer
mondo
La conferenza stampa di Trump e Starmer
00:19:35 min
| 8 ore fa
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a WindsoMelania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windso
mondo
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windsor
00:00:59 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità