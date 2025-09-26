Giusti, ISPI: Moldavia tra Ue e Russia

Queste elezioni sono particolarmente importanti in quest'area dell'Europa centro orientale, proprio perché in quest'area c'è un conflitto dal 2022 tra Russia e Ucraina e proprio all'inizio di questo conflitto si ipotizzava che uno degli obiettivi della Russia potesse essere quello di conquistare la parte sud-orientale dell'Ucraina fino a riconnettersi con la Moldova e in particolare con la regione della Transnistria, che di fatto è un'area grigia controllata dalla Russia. L'esito di queste elezioni, se dovessero portare a una maggioranza filorussa rischiano davvero di destabilizzare e questo è uno degli obiettivi della Russia di dividere ulteriormente l'Europa e avere il controllo su alcuni avamposti, anche perché la Moldova è stata dichiarata da parte dell'Unione Europea come paese candidato e a breve si dovrebbero aprire i negoziati di adesione. Le proiezioni per ora, insomma non sono ancora significativamente da una parte o dall'altra. Si può pensare comunque a uno scenario di una vittoria minima del partito dell'attuale presidente e in questo caso però si dovrebbero raggiungere dei compromessi, quindi con dei ministri provenienti da altre formazioni. Nel caso peggiore chiaramente se l'esito fosse quello, almeno di non avere prove forti di brogli elettorali, l'esito andrebbe accettato però sarebbe un, diciamo, pericolo di instabilità anche per il paese, perché a questo punto la Russia potrebbe davvero decidere di rafforzare ulteriormente il controllo sulla Transnistria isolandola e comunque controllando il paese e questo creerebbe un'area di ulteriore influenza della Russia che si andrebbe ad aggiungere a quella sull'Ucraina, dove è vero c'è in atto un conflitto, ma è anche un conflitto, che dura da anni che probabilmente non terminerà nel breve medio periodo. .