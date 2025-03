Gli ospiti invitati da Melania al discorso del presidente Usa al Congresso

Nulla è lasciato al caso. 15 ospiti, 15 successi che l'amministrazione trumpiana vuole esibire davanti alle Camere riunite. Ogni ospite ha una storia. Ogni storia ha un tema caro al Presidente. "Questi uomini, donne e famiglie, provengono da tutti i ceti sociali e hanno storie incredibili sul disastro provocato dalla precedente amministrazione e sui risultati storici che il Presidente Trump ha già ottenuto", si legge in una nota della Casa Bianca. Anche Melania recita la sua parte in giacca e cravatta, in perfetto stile e rinnovamento americano. Chiede al Congresso di approvare una legge per proteggere gli americani dai deep fake generati dall'Intelligenza Artificiale, dalla porno vendetta. Allison Barry, 15 anni, vittima della violenza, siederà, accanto a lei sul palco. Helen, Allison e Kylie, la vedova e le figlie di Corey Comperatore, il pompiere ucciso a colpi di arma da fuoco durante il tentato assassinio di Donald Trump, ricorderanno a chi guarda che il Presidente è il sopravvissuto l'uomo scelto da Dio per salvare il Paese. Per rilanciare le accuse sulla cattiva gestione della sicurezza alle frontiere, Melania chiama Allison e Lauren Phillips, madre e sorella di Laken Riley, studentessa 22 enne della Georgia uccisa lo scorso anno mentre era uscita a correre. Un migrante clandestino venezuelano viene condannato all'ergastolo per l'omicidio. Trump strumentalizza la storia e ottiene la sua prima vittoria legislativa, facendo approvare Laken Riley Act, un disegno per richiedere la detenzione e l'espulsione dei migranti clandestini che commettono anche reati non violenti. Tra gli ospiti più attesi Marc Fogel l'ex, prigioniero americano e primo reale segno di distensione con la Russia che il presidente Trump riesce a riportare a casa dopo che Biden lo aveva escluso dallo scambio prigionieri avvenuto a fine mandato. Mentre Trump prepara il suo spettacolo, una parte della popolazione inizia a manifestare il proprio disaccordo contro le prime discutibili azioni della sua amministrazione, facendo crescere il dubbio nella base del suo elettorato. Resta da chiedersi se anche questa volta riuscirà a convincerli lo spettacolo deve andare avanti. .