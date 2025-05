Gli Stati Uniti sposteranno sistema Patriot in Ucraina da Israele

Prima i pezzi di ricambio per gli F16 ora i tanto agoniati Patriot. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare a Kiev dopo la pausa di marzo una nuova serie di sistemi di difesa aerea ricondizionati provenienti da Israele. In ballo ci sarebbe anche un secondo invio in fase di valutazione, questa volta in arrivo da Germania o Grecia. Le rivelazioni rilasciate al New York Times, arrivano da alcuni funzionari dell'amministrazione americana. Grazie a questi trasferimenti, l'Ucraina potrà contare su un totale di 10 sistemi Patriot utilizzati principalmente per proteggere la capitale Kiev dagli attacchi aerei russi. In uno dei più grandi potenziamenti forniti dagli americani all'esercito ucraino concesso dopo l'incontro tra Trump e Zelensky in Vaticano durante i funerali di Papa Francesco. Il presidente ucraino spera poi di ricevere entro l'anno 3milioni di proiettili di artiglieria dagli alleati, ma anche se Zelensky continua ad armare il paese, preferirebbe ottenere la promessa di un cessate il fuoco da Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse realmente intenzionato a porre fine alla guerra. Il leader russo in un discorso domenica ha fatto sapere che la Russia ha forse risorse sufficienti per portare la guerra in Ucraina alla sua logica conclusione, pur auspicando che non sia necessario ricorrere all'utilizzo di armi nucleari. Se in termini diplomatici la soluzione del conflitto sembra ancora lontana, Mosca sottolinea l'urgenza di arrivare un incontro tra Vladimir Putin e il Presidente americano Donald Trump, ma aggiunge che attualmente non c'è niente di concreto che un eventuale summit debba essere preparato in modo appropriato. Il portavoce del Cremlino allontana definitivamente la possibilità avanzata da alcuni media che vi fosse all'orizzonte un incontro tra i due leader in Arabia Saudita, quando Trump tradizionale parata militare per il giorno della vittoria che il 09/05 celebrerà l'ottantesimo anniversario della sconfitta del nazismo. Sulla piazza Rossa insieme a Vladimir Putin i leader dell'ordine alternativo dell'Occidente, primo tra tutti il presidente cinese Xi Jinping guarderanno sfilare i militari. primo tra tutti il presidente cinese Xi Jinping guarderanno sfilare i militari. .