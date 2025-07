Gli Usa di Trump secondo Kurt Volker, ex inviato per Ucraina

Ha davvero cercato di evitarlo. Vuole avviare una negoziazione per un cessate il fuoco. E crede, penso erroneamente che se si impongono sanzioni a Putin sia meno probabile che questa accetti un cessate il fuoco. Personalmente penso che sia il contrario. Penso che Putin abbia bisogno di sentire pressione per accettare un cessate il fuoco, altrimenti continuerà con la sua campagna militare, ma vedremo come andrà. Abbiamo 84 senatori che hanno firmato leggi e proposto leggi per imporre sanzioni secondarie. Questo passerebbe facilmente al Senato e anche alla Camera, dando a Trump l'opportunità di imporre ulteriori sanzioni. Finora Trump ha cercato di dire al Senato di non farlo, di aspettare, convinto di avere ancora tempo, ma spero che il Senato agisca prima della fine di questo mese e che Trump consenta l'entrata in vigore delle sanzioni. È molto importante impedire che i proventi del petrolio e del gas affluiscano in Russia per sostenere il bilancio statale. perché è così che pagano la guerra. Per questo dobbiamo davvero stringere le maglie su questo aspetto. Inoltre bisogna mettere in atto meccanismi che permettano all'Ucraina di continuare ad acquistare armi e munizioni americane. Non saranno più i soldi dei contribuenti, non ci saranno più stanziamenti, ma quando si tratta di prendere in prestito denaro dal tesoro degli Stati Uniti o di prendere in prestito denaro altrove e spenderlo per acquistare armi, dovremmo sostenerlo e dovremmo chiarirlo in anticipo. Questo è un segnale molto forte a Putin che non vincerà mai la guerra. La mia opinione è che Putin non accetterà mai la pace con l'Ucraina, vuole eliminare l'Ucraina come stato sovrano indipendente. Continua a ripetere che ucraini e russi sono un solo popolo e che la Russia ha il diritto di governare tutto il territorio ucraino. E non solo le parti dell'Ucraina che attualmente occupa, ma tutta l'Ucraina. Quindi non accetterà altro che prendere tutto. Detto questo, se riusciamo a creare le condizioni in cui non possa fisicamente riuscirci, in cui sia finanziariamente troppo pericoloso per lo Stato russo cercare di andare avanti e in cui militarmente sia bloccato, in cui non riesca ad andare avanti, allora penso che potremo ottenere un cessate il fuoco. E allora un cessate il fuoco. probabilmente il meglio che possiamo sperare. L'Occidente e l'Ucraina devono usare bene questo tempo per rafforzare l'Ucraina, costruire difese integrarle in Europa. Ecco, credo che lo scenario migliore sia che otteniamo un cessate il fuoco e rafforziamo l'Ucraina. Putin non accetterà mai di vivere con un'Ucraina indipendente. .