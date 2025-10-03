Global Flotilla, arrivati a Roma i 4 parlamentari italiani

00:02:12 min
|
1 giorno fa

Un lieve ritardo, giusto il tempo di mettere ordine tra la fitta delegazione politica con Elly Schlein, Angelo Bonelli, il senatore Lorenzo Patuanelli in testa e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e tutti i media nazionali ammassati di fronte all'uscita del terminal tre di Fiumicino. Poi il volo IZ-335 della compagnia israeliana Arkia Airlines, è atterrato all'aeroporto internazionale leonardo Da Vinci con a bordo quattro parlamentari ed eurodeputati italiani. fermati dalle forze di sicurezza israeliane, perché a bordo della Flotilla. Eccoli il senatore Marco Croatti dei 5 Stelle, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto del Partito Democratico e l'eurodeputata Benedetta Scuderi di AVS. Tutti con l'aria stanca e scossa hanno rilasciato dichiarazioni brevi. "Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani che sono rimasti in questo momento nel centro di detenzione." Tutti gli altri si sono riservati di parlare più approfonditamente dopo aver lasciato decantare le emozioni e la rabbia, perché loro in quanto deputati sono già a casa, ma persiste il timore su chi invece ancora deve fare ritorno. Le notizie e le immagini che circolano in rete sono tutt'altro che rassicuranti. Alcune ricostruzioni descrivono la detenzione degli attivisti come dura, niente cibo né acqua e maltrattamenti, minacce. Questo secondo il team di avvocati italiani che li assistono. Il Ministro della Sicurezza nazionale, il falco dell'ultradestra Itamar Ben Gvir ha messo in scena una vera e propria performance ad uso e consumo del proprio elettorato facendosi immortalare mentre insulta gli attivisti della Flotilla dando loro dei terroristi e auspica che vengano chiusi in carcere. I restanti membri della Flotilla, tra cui 24 italiani, si trovano in una struttura detentiva nel sud del paese, nel Negev. La Farnesina si dice fiduciosa di una soluzione rapida per chi firmerà il foglio in cui si riterrà responsabile di essere entrato in Israele illegalmente, dunque di accettare l'espulsione volontaria. Si parla di un rimpatrio non oltre lunedì e lo stesso stato ebraico non ha alcun interesse a tenere ancora alta l'attenzione sulla vicenda, per gli altri si aprirà un iter giuridico gestito dal Ministero dell'Interno israeliano. .

Netanyahu: siamo vicini ad un grande risultatoNetanyahu: siamo vicini ad un grande risultato
mondo
Netanyahu: siamo vicini ad un grande risultato
00:01:49 min
| 5 ore fa
pubblicità
Global Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in IsraeleGlobal Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in Israele
mondo
Global Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in Israele
00:02:27 min
| 8 ore fa
ERROR! Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivistiERROR! Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti
mondo
Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti
00:01:00 min
| 9 ore fa
ERROR! FLUT0410008ERROR! FLUT0410008
mondo
Londra, polizia arresta decine di manifestanti pro-Gaza
00:01:00 min
| 11 ore fa
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizioneFlotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione
mondo
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione
00:01:00 min
| 11 ore fa
Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di SumyGuerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy
mondo
Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy
00:01:47 min
| 13 ore fa
Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suoloGuerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo
mondo
Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo
00:01:00 min
| 15 ore fa
Rotta di collisione, da Achille Lauro a Sigonella: lo speciale di Sky Tg24Rotta di collisione, da Achille Lauro a Sigonella: lo speciale di Sky Tg24
mondo
Rotta di collisione, lo speciale di Sky Tg24
00:37:11 min
| 5 ore fa
ERROR! ESORTAZIONE APOSTOLICA LEONEERROR! ESORTAZIONE APOSTOLICA LEONE
mondo
Papa firma l’esortazione apostolica “Dilexi te”
00:01:41 min
| 16 ore fa
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzioneAttacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
mondo
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
00:01:43 min
| 16 ore fa
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donnaGiappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
mondo
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniereERROR! Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
mondo
Atef Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
00:02:08 min
| 16 ore fa
Netanyahu: siamo vicini ad un grande risultatoNetanyahu: siamo vicini ad un grande risultato
mondo
Netanyahu: siamo vicini ad un grande risultato
00:01:49 min
| 5 ore fa
Global Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in IsraeleGlobal Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in Israele
mondo
Global Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in Israele
00:02:27 min
| 8 ore fa
ERROR! Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivistiERROR! Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti
mondo
Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti
00:01:00 min
| 9 ore fa
ERROR! FLUT0410008ERROR! FLUT0410008
mondo
Londra, polizia arresta decine di manifestanti pro-Gaza
00:01:00 min
| 11 ore fa
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizioneFlotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione
mondo
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione
00:01:00 min
| 11 ore fa
Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di SumyGuerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy
mondo
Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy
00:01:47 min
| 13 ore fa
Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suoloGuerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo
mondo
Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo
00:01:00 min
| 15 ore fa
Rotta di collisione, da Achille Lauro a Sigonella: lo speciale di Sky Tg24Rotta di collisione, da Achille Lauro a Sigonella: lo speciale di Sky Tg24
mondo
Rotta di collisione, lo speciale di Sky Tg24
00:37:11 min
| 5 ore fa
ERROR! ESORTAZIONE APOSTOLICA LEONEERROR! ESORTAZIONE APOSTOLICA LEONE
mondo
Papa firma l’esortazione apostolica “Dilexi te”
00:01:41 min
| 16 ore fa
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzioneAttacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
mondo
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
00:01:43 min
| 16 ore fa
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donnaGiappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
mondo
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniereERROR! Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
mondo
Atef Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
00:02:08 min
| 16 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità