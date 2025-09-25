Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo, no mediazioni

Non si fermano e non accettano mediazioni anche se consapevoli che le loro imbarcazioni potrebbero essere nuovamente colpite. L'obiettivo della Global Sumund Flotilla è arrivare a destinazione con il proprio carico di aiuti. Forzando un blocco navale che considerano illegale e respingendo le ipotesi di consegnare i beni di prima necessità stipati su 50 navi, prima a Cipro e poi al patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa per la loro distribuzione a Gaza. Una soluzione mediata dall'Italia e accettata da Israele, respinta però dagli attivisti, che sottolineano come la loro sia una campagna di diritti che porta con sé aiuti, perché quelli che ci sono non vengono autorizzati a entrare. E dare gli aiuti a Cipro, spiegano, non garantisce che questi vengano poi consegnati e che i palestinesi, non siano presi di mira durante la loro distribuzione, aggravando bilanci già agghiaccianti di migliaia di civili uccisi in fila per l'acqua e il cibo. "Non fermeremo i nostri sforzi, affinché il genocidio non sarà finito. Gli aiuti umanitari devono arrivare liberamente e il popolo palestinese deve essere libero". Israele intanto ammonisce che non permetterà la violazione del blocco navale, e non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento. La risposta della Flotilla è altrettanto netta. Da una parte c'è apprezzamento per l'invio di due fregate militari italiane a supporto degli attivisti, dall'altra c'è la rivendicazione della missione che non cambia, spiegano, e che consiste dunque non solo nel rompere l'assedio, ma nel consegnare direttamente gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica. .