Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"

C'è un genocidio in atto di fronte ai nostri occhi. Un genocidio indiretto di fronte a noi, nessuno ha il privilegio di dire: non siamo consapevoli di quello che sta avvenendo. Nessuno in futuro potrà dire: non lo sapevamo. In base al diritto internazionale, gli Stati hanno un obbligo legale di aiutare, prevenire e fermare un qualsiasi genocidio dall'avvenire. Questo significa porre fine alla complicità, applicare pressione e non stiamo vedendo tutto questo, non stiamo vedendo un minimo fatto dai governi. .