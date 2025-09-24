Global Sumud Flotilla nei pressi di Gaza entro 4 giorni

Sì, andiamolo proprio a vedere sulla mappa per capire da dove arriva la rotta che sta seguendo la Flotilla e quando arriverà appunto, in prossimità dell'area della Striscia di Gaza, dove potrebbe essere intercettata dal blocco navale israeliano, almeno questo è quello che promette Israele. Questa è la rotta aggiornata si trova, sostanzialmente a sud di Creta in questo momento, la flotta. Ripercorriamo quali sono stati gli attacchi, gli incidenti, due a Tunisi, la Flotilla ha riferito attacchi di droni, la Tunisia ha smentito, insomma è rimasto un interrogativo su quegli attacchi, ma certamente quello più grave è quello avvenuto il 23 settembre con 14 imbarcazioni colpite, tre gravi, insomma l'abbiamo sentito, ma dove e quando potrebbero arrivare in prossimità della Striscia di Gaza. Secondo la Global Fotilla ci arriverà entro quattro giorni di navigazione sono circa 600 miglia nautiche. Le ultime missioni umanitarie dal basso che hanno tentato di forzare il blocco navale israeliano sono state bloccate in acque internazionali al largo dell'Egitto sostanzialmente, queste sono le ultime due posizioni delle imbarcazioni che nel corso degli ultimi mesi hanno tentato la stessa tipo di operazione e la Global Flotilla ricordiamo, potrebbe, subire lo stesso destino, Israele ha offerto alla Flotilla di lasciare gli aiuti umanitari in Israele e che poi sarebbero stati così ha detto Israele, portati a Gaza. Questa offerta è stata um rifiutata. Questa è la Fregata Fasan che la Marina militare ha inviato su indicazione del Ministro Crosetto, per eventuale attività di soccorso alla Flotilla. sappiamo se poi la scorterà effettivamente nel corso del resto del viaggio. Questo resta da capire e diventerebbe cruciale anche per capire come poi la flotta israeliana potrebbe interagire e interfacciarsi con la Flotilla che ricordiamo è composta da 52 imbarcazioni al momento, non tutte si trovano a sud di Creta, e ci sono alcune centinaia di persone a bordo, tra cui quattro parlamentari italiani.