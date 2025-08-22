Istanbul, gorilla di un anno nascosto in aereo: salvato

Zeytin, un giovane gorilla occidentale di circa un anno, è stato trovato il 22 dicembre 2024 nel compartimento di carico di un volo Turkish Airlines proveniente dalla Nigeria e diretto in Thailandia. Era rinchiuso in una scatola di legno con fori per la ventilazione e mostrava segni di stress. Dopo il salvataggio all’aeroporto di Istanbul, è stato trasferito allo zoo Polonezköy, dove si è adattato bene. Le autorità stanno ora organizzando il suo rimpatrio in Nigeria, garantendo che venga collocato in un ambiente sicuro, esclusivamente per gorilla, lontano dal commercio illegale .

