Governatore Kentucky: ancora molti dispersi, aumenteranno

Per un bilancio definitivo serviranno ancora molti giorni, quel che è certo è che il mega tornado che venerdì notte ha devastato Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri e Tennessee ha fatto diverse decine di morti, mentre si cercano ancora oltre 100 persone ufficialmente disperse. Un migliaio di case sono andate letteralmente distrutte, la furia del tornado ha imperversato lungo 350 km di Midwest toccando anche 240 orari, travolgendo le fabbriche del Natale che lavoravano a pieno ritmo, uno stabilimento di candele a Mayfield in Kentucky e un magazzino dove si impacchettavano le consegne di Amazon in Illinois. É quasi un miracolo che del centinaio di persone rimaste sotto le macerie del primo, oltre 90 siano state trovate ancora vive, il Presidente degli Stati Uniti che ha subito firmato lo stato di emergenza arriverà domani sui luoghi del disastro e punterà il dito contro i cambiamenti climatici che contribuiscono in maniera determinante a rendere simili catastrofi naturali sempre più frequenti.