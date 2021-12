Gran Bretagna: Boris Johnson esorta a vaccinarsi per Natale

Nel Regno Unito che segna quotidianamente il record di contagi dall'inizio della pandemia ma che mostra all'Europa una possibile convivenza tra migliaia di casi e ospedalizzazioni ridotte, il primo ministro che si sta giocando il futuro politico sulla gestione del Covid tra scandali e restrizioni, nel suo messaggio di auguri natalizi è tornato a recitare l'appello che unisce tutti i leader. Vaccinatevi per voi stessi e per i vostri vicini in pieno spirito Cristiano. Ma il messaggio più atteso nel regno come ogni anno è quello della regina, registrato alcuni giorni fa nel castello di Windsor, dove passerà le feste in compagnia unicamente di Carlo e Camilla. Annullati i grandi raduni familiari come precauzione anti-Covid. Questo Natale sarà il primo senza il principe Filippo dopo 73 anni di vita in comune, un'assenza e una comunanza di vita a cui Elisabetta rende omaggio con tanti piccoli particolari. Nella fotografia distribuita da Buckingham Palace che anticipa la messa in onda del discorso di domenica non ci sono come in passato i ritratti di figli, nipoti o eredi al trono ma un ritratto della coppia sorridente e un particolare che collega i decenni, perché la spilla indossata dalla sovrana su un abito rosso natalizio è la stessa portata in viaggio di nozze e sempre la stessa esposta appunto nella foto in cui lei e Filippo sono ancora insieme. Un ricordo e un omaggio per un messaggio che dovrebbe essere dai toni molto personali. D'altra parte sin dall'inizio della pandemia Elisabetta ha saputo parlare al cuore della nazione. Torneremo ad abbracciarci, aveva promesso nelle prime settimane di lockdown, e così è stato.